Розкрадання 8,4 млрд грн у ПриватБанку: САП спрямувала обвинувальний акт до суду

САП та НАБУ спрямували до антикорупційного суду обвинувальний акт у справі про розкрадання 8,4 млрд грн у ПриватБанку напередодні його націоналізації. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Серед обвинувачених ексголова правління ПриватБанку Олександр Дубілет, його перший заступник Володимир Яценко, колишня заступниця Людмила Шмальченко, колишня начальниця департаменту міжбанківських операцій Надія Конопкіна, колишня начальниця департаменту фінансового менеджменту Олена Бичихіна та колишній керівник департаменту операційного спрямування.

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За даними слідства, у грудні 2016 року, напередодні націоналізації ПриватБанку, колишній голова правління банку розпорядився переказати двом компаніям-агротрейдерам кошти з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданими акредитивами.

В результаті банку завдали збитків на суму близько $315 млн (8,2 млрд грн за курсом НБУ).

Для прикриття розтрати коштів колишні чиновники банку підробили банківські документи та провели фіктивне кредитування пов'язаної з банком юридичної особи.

Крім того, ексголова правління банку, його перший заступник та два керівники департаментів у грудні 2016 року за день до визнання ПриватБанку неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили близько 223 млн грн на користь пов'язаних із банком компаній. Кошти переказали кількома траншами на дві різні компанії: 85,2 млн грн та 136,8 млн грн відповідно.

Ці гроші учасники схеми згодом вивели за кордон.

У НАБУ наголошують, що викриті факти корупційної діяльності у ПриватБанку не вичерпні. У низці епізодів НАБУ та САП продовжують розслідування, зокрема, схем виведення понад 130 млрд грн з банку, що стало однією з підстав його націоналізації.

Загальний обсяг матеріалів з усіх епізодів зараз перевищує 2500 томів.

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