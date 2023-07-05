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Связанная с Коломойским страховая компания проиграла ПриватБанку в Верховном суде

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 09:22
Связанная с Коломойским страховая компания проиграла ПриватБанку в Верховном суде - Фото
Фото: depositphotos.com

Верховный суд 4 июля отказал СК "Ингосстрах", связанной с бывшими собственниками ПриватБанка, во взыскании с банка 209,5 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

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Ингосстрах перед национализацией ПриватБанка являлся одним из лидеров рынка как по объемам страховых премий, так и выплат.

Тогда компания страховала все финансовые риски заемщиков по кредитным картам ПриватБанка, других страхователей в банк не подпускали.

Формально Ингосстрах не был связан с ПриватБанком и не входил в его банковскую группу. Однако одна из бывших топ-менеджеров Ингосстраха Елена Бычихина сейчас фигурирует в уголовном производстве НАБУ о выводе денег из ПриватБанка.

Согласно последней поданной ЧАО "СК "Ингосстрах" отчетности, по состоянию на 31 декабря 2022 года объем страховых премий компании составил 136,5 млн грн, стоимость активов – 1,07 млрд грн, страховые резервы – 4,7 млн грн. Доля рынка по страховым премиям достигла 0,4%.

В марте 2023 года НБУ закрыл Ингосстрах из-за несоответствия структуры собственности требованиям законодательства.

Незадолго до этого компания подала в суд на ПриватБанк, требуя признать 209,5 млн грн убытков в виде упущенной выгоды из-за решения банка отказаться от агентских услуг Ингосстраха в период с июля 2019 по апрель 2022 года.

Суды всех трех инстанций отказали в удовлетворении иска. Свои решения они аргументировали тем, что компания не предоставила доказательств ни противоправного поведения банка, ни наличия ущерба и его размера.

В Северном апелляционном хозяйственном суде сейчас рассматривается еще одно аналогичное дело по иску СК "Кредо" на 374,7 млн грн. ПриватБанк рассчитывает, что после вчерашнего решения Верховного суда его также отклонят.

Андрей Водяный
страхованиеПриватБанкверховный судингосстрах
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