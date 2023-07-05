Связанная с Коломойским страховая компания проиграла ПриватБанку в Верховном суде

Верховный суд 4 июля отказал СК "Ингосстрах", связанной с бывшими собственниками ПриватБанка, во взыскании с банка 209,5 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

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Ингосстрах перед национализацией ПриватБанка являлся одним из лидеров рынка как по объемам страховых премий, так и выплат.

Тогда компания страховала все финансовые риски заемщиков по кредитным картам ПриватБанка, других страхователей в банк не подпускали.

Формально Ингосстрах не был связан с ПриватБанком и не входил в его банковскую группу. Однако одна из бывших топ-менеджеров Ингосстраха Елена Бычихина сейчас фигурирует в уголовном производстве НАБУ о выводе денег из ПриватБанка.

Согласно последней поданной ЧАО "СК "Ингосстрах" отчетности, по состоянию на 31 декабря 2022 года объем страховых премий компании составил 136,5 млн грн, стоимость активов – 1,07 млрд грн, страховые резервы – 4,7 млн грн. Доля рынка по страховым премиям достигла 0,4%.

В марте 2023 года НБУ закрыл Ингосстрах из-за несоответствия структуры собственности требованиям законодательства.

Незадолго до этого компания подала в суд на ПриватБанк, требуя признать 209,5 млн грн убытков в виде упущенной выгоды из-за решения банка отказаться от агентских услуг Ингосстраха в период с июля 2019 по апрель 2022 года.

Суды всех трех инстанций отказали в удовлетворении иска. Свои решения они аргументировали тем, что компания не предоставила доказательств ни противоправного поведения банка, ни наличия ущерба и его размера.

В Северном апелляционном хозяйственном суде сейчас рассматривается еще одно аналогичное дело по иску СК "Кредо" на 374,7 млн грн. ПриватБанк рассчитывает, что после вчерашнего решения Верховного суда его также отклонят.