ПриватБанк в Верховном Суде отстоял право на имущество ТРЦ "Приозерный" в Днепре
Верховный Суд подтвердил право ПриватБанка разорвать договоры аренды ТРЦ "Приозерный" в Днепре с компанией Алонза, что позволяет банку беспрепятственно распоряжаться имуществом торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Алонза в своем иске к ПриватБанку потребовала признать недействительными пункты договора аренды, позволявшие банку расторгнуть договор аренды ТРЦ "Приозерный" в случае нарушения арендатором своих обязательств. Банк досрочно расторг договор аренды с компанией в июне 2022 года из-за неуплаты Алонза арендной платы.
В банке указывают, что компания Алонза связана с бывшими собственниками ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
"Связанные с бывшими владельцами банка компании Алонза и Миссия-1 пытались в судах запретить ПриватБанку расторгать договор аренды ТРЦ "Приозерный" и лишить госбанк права собственности на этот торговый центр в Днепре", — говорится в сообщении пресс-службы банка.
В начале июня ПриватБанк в суде защитил свое право собственности на ТРЦ "Приозерный" в многолетних судебных разбирательствах с бывшими собственниками.
ТЦ "Приозерный" был предметом ипотеки по кредитным обязательствам компаний, связанных с Коломойским и Боголюбовым, и перешел в собственность банка в 2016 году после его национализации.
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