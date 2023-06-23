ПриватБанк в Верховном Суде отстоял право на имущество ТРЦ "Приозерный" в Днепре

Верховный Суд подтвердил право ПриватБанка разорвать договоры аренды ТРЦ "Приозерный" в Днепре с компанией Алонза, что позволяет банку беспрепятственно распоряжаться имуществом торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Алонза в своем иске к ПриватБанку потребовала признать недействительными пункты договора аренды, позволявшие банку расторгнуть договор аренды ТРЦ "Приозерный" в случае нарушения арендатором своих обязательств. Банк досрочно расторг договор аренды с компанией в июне 2022 года из-за неуплаты Алонза арендной платы.

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В банке указывают, что компания Алонза связана с бывшими собственниками ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

"Связанные с бывшими владельцами банка компании Алонза и Миссия-1 пытались в судах запретить ПриватБанку расторгать договор аренды ТРЦ "Приозерный" и лишить госбанк права собственности на этот торговый центр в Днепре", — говорится в сообщении пресс-службы банка.

В начале июня ПриватБанк в суде защитил свое право собственности на ТРЦ "Приозерный" в многолетних судебных разбирательствах с бывшими собственниками.

ТЦ "Приозерный" был предметом ипотеки по кредитным обязательствам компаний, связанных с Коломойским и Боголюбовым, и перешел в собственность банка в 2016 году после его национализации.

ТРЦ "Приозерный" находится в Днепре по адресу ул. Боброва, 1. Его общая площадь составляет 32 400 кв. м. Первоначальная стоимость приобретения объекта составляла 788,7 млн грн.

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