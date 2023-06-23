UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ПриватБанк в Верховном Суде отстоял право на имущество ТРЦ "Приозерный" в Днепре

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 14:46
ПриватБанк в Верховном Суде отстоял право на имущество ТРЦ
Фото: ТРЦ "Приозерный"

Верховный Суд подтвердил право ПриватБанка разорвать договоры аренды ТРЦ "Приозерный" в Днепре с компанией Алонза, что позволяет банку беспрепятственно распоряжаться имуществом торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба банка.   

Алонза в своем иске к ПриватБанку потребовала признать недействительными пункты договора аренды, позволявшие банку расторгнуть договор аренды ТРЦ "Приозерный" в случае нарушения арендатором своих обязательств. Банк досрочно расторг договор аренды с компанией в июне 2022 года из-за неуплаты Алонза арендной платы. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В банке указывают, что компания Алонза связана с бывшими собственниками ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.  

"Связанные с бывшими владельцами банка компании Алонза и Миссия-1 пытались в судах запретить ПриватБанку расторгать договор аренды ТРЦ "Приозерный" и лишить госбанк права собственности на этот торговый центр в Днепре", — говорится в сообщении пресс-службы банка.

В начале июня ПриватБанк в суде защитил свое право собственности на ТРЦ "Приозерный" в многолетних судебных разбирательствах с бывшими собственниками.   

ТЦ "Приозерный" был предметом ипотеки по кредитным обязательствам компаний, связанных с Коломойским и Боголюбовым, и перешел в собственность банка в 2016 году после его национализации.  

ТРЦ "Приозерный" находится в Днепре по адресу ул. Боброва, 1. Его общая площадь составляет 32 400 кв. м. Первоначальная стоимость приобретения объекта составляла 788,7 млн грн. 
Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Роман Брыль
ПриватБанкигорь коломойскийверховный судТРЦ Приозерный
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 