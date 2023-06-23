ПриватБанк у Верховному Суді відстояв право на майно ТРЦ "Приозерний" у Дніпрі

Верховний Суд підтвердив право ПриватБанку розірвати договори оренди ТРЦ "Приозерний" у Дніпрі з компанією Алонза, що дозволяє банку безперешкодно розпоряджатися майном торговельного центру. Про це повідомляє пресслужба банку.

Алонза у своєму позові до ПриватБанку вимагала визнати недійсними пункти договору оренди, що дозволяли банку розірвати договір оренди ТРЦ "Приозерний" у разі порушення орендарем своїх зобов'язань. Банк достроково розірвав договір оренди з компанією в червні 2022 року через несплату Алонза орендної плати.

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У банку вказують, що компанія Алонза пов'язана із колишніми власниками ПриватБанку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

"Пов'язані з колишніми власниками банку компанії Алонза та Місія-1 намагалися в судах заборонити ПриватБанку розривати договір оренди ТРЦ "Приозерний" та позбавити держбанк права власності на цей торговий центр у Дніпрі", – йдеться у повідомленні пресслужби банку.

На початку червня ПриватБанк у суді захистив своє право власності на ТРЦ "Приозерний" у багаторічних судових розглядах із колишніми власниками.

ТЦ "Приозерний" був предметом іпотеки за кредитними зобов'язаннями компаній, пов'язаних із Коломойським та Боголюбовим, та перейшов у власність банку у 2016 році після його націоналізації.

ТРЦ "Приозерний" знаходиться у Дніпрі за адресою вул. Боброва, 1. Його загальна площа становить 32 400 кв. м. Початкова вартість придбання об'єкта становила 788,7 млн грн.

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