ПриватБанк у Верховному Суді відстояв право на майно ТРЦ "Приозерний" у Дніпрі
Верховний Суд підтвердив право ПриватБанку розірвати договори оренди ТРЦ "Приозерний" у Дніпрі з компанією Алонза, що дозволяє банку безперешкодно розпоряджатися майном торговельного центру. Про це повідомляє пресслужба банку.
Алонза у своєму позові до ПриватБанку вимагала визнати недійсними пункти договору оренди, що дозволяли банку розірвати договір оренди ТРЦ "Приозерний" у разі порушення орендарем своїх зобов'язань. Банк достроково розірвав договір оренди з компанією в червні 2022 року через несплату Алонза орендної плати.
У банку вказують, що компанія Алонза пов'язана із колишніми власниками ПриватБанку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.
"Пов'язані з колишніми власниками банку компанії Алонза та Місія-1 намагалися в судах заборонити ПриватБанку розривати договір оренди ТРЦ "Приозерний" та позбавити держбанк права власності на цей торговий центр у Дніпрі", – йдеться у повідомленні пресслужби банку.
На початку червня ПриватБанк у суді захистив своє право власності на ТРЦ "Приозерний" у багаторічних судових розглядах із колишніми власниками.
ТЦ "Приозерний" був предметом іпотеки за кредитними зобов'язаннями компаній, пов'язаних із Коломойським та Боголюбовим, та перейшов у власність банку у 2016 році після його націоналізації.
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