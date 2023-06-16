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"Трансформація" боргів Коломойського: Верховний Суд підтримав позицію ПриватБанку

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 15:02
ПриватБанк (Фото: depositphotos.com)

15 червня Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду розглянув касаційні скарги у справі позову ТОВ "Лайк Сіті" до ПриватБанку і НБУ і задовольнив прохання банку скасувати рішення судів попередніх інстанцій, повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Таким чином, Верховний Суд визнав законним розірвання ПриватБанком кредитних угод, укладених під керівництвом попередніх власників перед націоналізацією в рамках "трансформації" кредитного портфеля.

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ТОВ "Лайк Сіті" – один із позичальників, який фігурував у "трансформації" кредитного портфеля ПриватБанку 2016 року. Тоді під керівництвом колишніх власників банк видав довгострокові кредити низці компаній, які цими коштами погасили борги підприємств, пов'язаних з Ігорем Коломойським і партнерами. Після націоналізації ПриватБанк розірвав ці угоди та вимагає погашення боргів.

Позивач у судах оскаржував розірвання банком кредитного договору з ним та стверджував, що згадана трансформація ініціювалася та контролювалася НБУ. Суди першої та апеляційної інстанції стали на бік скаржника.

Своєю чергою ПриватБанк наполягав на скасуванні попередніх рішень судів, враховуючи також численні порушення, що відбувалися під час формування складу судів через маніпуляції авторозподілом під впливом позивача.

"Ми вважаємо, що у такий спосіб опоненти прагнуть отримати потрібні для них судові рішення та перекласти свою відповідальність на НБУ", ─ пояснюють у банку.

Банк вважає, що в межах цієї справи, а також інших подібних справ, опоненти намагаються отримати бажані висновки українських судів.

"Такі висновки можуть надалі бути використані Ігорем Коломойським, Геннадієм Боголюбовим та іншими відповідачами в англійській справі з метою заперечення їхньої відповідальності за заявлене шахрайство, що мало місце в ПриватБанку до його націоналізації", – додали у пресслужбі банку.

Наталія Софієнко
ПриватБанкІгор КоломойськийВерховний суд
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