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"Трансформация" долгов Коломойского: Верховный Суд поддержал позицию ПриватБанка

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 15:02
ПриватБанк (Фото: depositphotos.com)

15 июня Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда рассмотрел кассационные жалобы по делу иска ООО "Лайк Сити" к ПриватБанку и НБУ и удовлетворил просьбу банка отменить решение судов предыдущих инстанций, сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Таким образом, Верховный Суд признал законным расторжение ПриватБанком кредитных соглашений, заключенных под руководством предыдущих собственников перед национализацией в рамках "трансформации" кредитного портфеля.

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ООО "Лайк Сити" – один из заемщиков, фигурировавший в "трансформации" кредитного портфеля ПриватБанка в 2016 году. Тогда под руководством бывших собственников банк выдал долгосрочные кредиты ряду компаний, которые погасили этими средствами долги предприятий, связанных с Игорем Коломойским и партнерами. После национализации ПриватБанк расторг эти соглашения и требует погашения долгов.

Истец в судах оспаривал расторжение банком кредитного договора с ним и утверждал, что упомянутая трансформация инициировалась и контролировалась НБУ. Суды первой и апелляционной инстанции приняли сторону жалобщика.

В свою очередь ПриватБанк настаивал на отмене предыдущих решений судов, учитывая также многочисленные нарушения, происходившие при формировании состава судов из-за манипуляции автораспределением под влиянием истца.

"Мы считаем, что таким образом оппоненты стремятся получить нужные для них судебные решения и переложить свою ответственность на НБУ", – объясняют в банке.

Банк считает, что в рамках этого дела, а также других подобных дел оппоненты пытаются получить желаемые выводы украинских судов.

"Такие выводы могут быть использованы Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым и другими ответчиками по английскому делу с целью отрицания их ответственности за заявленное мошенничество, что имело место в ПриватБанке до его национализации", – добавили в пресс-службе банка.

Наталия Софиенко
ПриватБанкигорь коломойскийверховный суд
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