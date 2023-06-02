Суд в Ізраїлі відмовився розглядати позов ПриватБанку проти Коломойського і Боголюбова

Окружний суд м. Тель-Авіва вирішив, що не має юрисдикції для розгляду позову ПриватБанку проти колишніх акціонерів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Про це повідомила пресслужба банку.

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"Суд постановив, що Ізраїль не є належною юрисдикцією для розгляду позову. ПриватБанк має право подати апеляцію на це рішення", – йдеться в повідомленні.

У грудні 2019 року ПриватБанк ініціював судове провадження в Окружному суді Тель-Авіва проти колишніх власників банку. Воно стосується виведення з банку щонайменше $600 млн в період 2007-2011 років та розміщення їх на рахунку в ізраїльському банку "Дисконт".

Попри відмову в розгляді позову, ПриватБанк вбачає у рішенні суду низку позитивних висновків.

Зокрема, суд визнав, що ПриватБанк має "достатню для судового розгляду справу" проти Коломойського та Боголюбова.

В рішенні суду, за даними ПриватБанку вказано, що банк належним чином довів, що кошти з нього виводились до Ізраїлю за допомогою низки складних та ретельно продуманих переказів.

Також ізраїльський суд відмовив у задоволенні заяви колишніх власників щодо їхнього переслідування з боку українського уряду і постановив, що рано чи пізно Коломойському та Боголюбову доведеться захищати свою позицію щодо позову ПриватБанку в Ізраїлі.

"Ми позитивно оцінюємо висновки суду щодо наявності в ПриватБанку достатньої для судового розгляду справи щодо шахрайства проти його колишніх власників на загальну суму в сотні мільйонів доларів. Відсутність будь-якої обґрунтованої лінії захисту з боку пана Коломойського і пана Боголюбова та їхня повна відмова давати свідчення свідчить тільки про те, що вони на кожному кроці намагаються уникнути будь-якої відповідальності за свою неприпустиму та протиправну поведінку", – заявив голова правління ПриватБанку Герхард Бьош.

У 2018 році Високий суд Лондона також спочатку вирішив, що не має юрисдикції для розгляду позову ПриватБанку проти Коломойського і Боголюбова, але це рішення потім було успішно оскаржене банком в апеляційному суді.

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