Дело на 17 млрд грн. ПриватБанк "передал" Коломойскому и Боголюбову израильский иск

Государственный ПриватБанк опубликовал сообщение в Голосе Украины для вручения израильского иска экс-владельцам банка Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и доверенному лицу Вячеславу Карташеву по делу о выводе 17 млрд грн в израильский Банк Дисконт. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Банк ранее обратился в Окружной суд города Тель-Авив-Яффа, Израиль, с иском к своим прежним владельцам и других ответчиков по, как заявлено, незаконному присвоению и отмыванию средств.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В результате этого по меньшей мере $600 млн (около 16,5 млрд гривень) были незаконно выведены из банка в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете в Израильском Банке Дисконт (Israel Discount Bank).

"Согласно решению израильского суда от 26 апреля 2021 года, банк публикует сообщение в газете Голос Украины для вручения израильского иска в Украине Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также другом ответчику – Вячеславу Карташеву", – говорят в банке.

В банке отметили, что Карташов является давним доверенным лицом, в настоящее время занимает должность директора Департамента юридического сопровождения в ПАО "Укрнафта".

Сообщение опубликовано в соответствии с Гаагской Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам.

В ПриватБанке добавили, что Коломойскому и Боголюбову уже был должным образом вручен иск в Израиле. Но, учитывая их предыдущие попытки избежать вручения иска в Украине, банк принимает дальнейшие меры для устранения каких-либо аргументов о невручении его должным образом.

18 декабря 2019 года ПриватБанк обратился в Окружной суд г. Тель-Авива, Израиль, с иском к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, одному из крупнейших банков Израиля – Израильскому Банку Дисконт и другим ответчикам. Иск касается заявленной схемы присвоения средств в размере не менее $600 млн, которые были незаконно выведены из ПриватБанка в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете в ИБД.

Окружной суд города Тель-Авива 7 декабря отказал в удовлетворении ходатайства Israel Discount Bank (ИБД).

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.