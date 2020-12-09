Дело на $600 млн. Суд в Израиле стал на сторону ПриватБанка в споре с Коломойским

Окружной суд города Тель-Авива 7 декабря отказал в удовлетворении ходатайства Israel Discount Bank (ИБД) об отклонении или приостановлении рассмотрения иска ПриватБанка против экс-владельцев банка касательно схемы присвоения $600 млн и постановил, что исковые требования к ИБД должны стать предметом полноценного судебного разбирательства. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

"ПриватБанк доволен, что израильский суд вынес решение в его пользу, отклонив ходатайство ИБД, и признал важность рассмотрения иска ПриватБанка без неоправданных задержек и без привязки к производствам в Англии и США, касающиеся других убытков, понесенных ПриватБанком через мошеннические схемы, отличные от тех, по которым был подан иск в Израиле", – сообщили в банке.

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Теперь, как пишет пресс-служба ПриватБанка, ИБД обязан подать возражения против иска ПриватБанка, чего он до сих пор пытался избежать, и предоставить объяснения относительно событий и обстоятельств, которые привели к незаконному выведению из ПриватБанка более $600 млн.

"ПриватБанк продолжает прилагать все усилия для обеспечения возмещения убытков, причиненных его бывшими владельцами в результате реализации широкомасштабных мошеннических схем на протяжении многих лет до национализации ПриватБанка", – добавили в банке.

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18 декабря 2019 года ПриватБанк подал иск против своих бывших собственников и других ответчиков в Окружной суд г. Тель-Авив, касательно схемы присвоения $600 млн, которые были незаконно выведены из ПриватБанка с 2007 – 2011 года и размещены на банковском счете в одном из крупнейших банков Израиля – Israel Discount Bank.

ПриватБанк обратился к ИБД с иском как к одному из соответчиков в Израиле, в связи незаконным присвоением денег ПриватБанка.

ИБД обратился к израильскому суду с ходатайством об отклонении иска или приостановления его рассмотрения до принятия решений в делах по искам, поданным ПриватБанком в Англии и США. Израильской суд заслушал обоснованные возражения ПриватБанка против указанного ходатайства в июле 2020 года.

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Наталия Софиенко

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