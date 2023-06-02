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Суд в Израиле отказался рассматривать иск ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 10:04
Суд в Израиле отказался рассматривать иск ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова - Фото
Фото: depositphotos.com

Окружной суд Тель-Авива решил, что не имеет юрисдикции для рассмотрения иска ПриватБанка против бывших акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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"Суд постановил, что Израиль не является надлежащей юрисдикцией для рассмотрения иска. ПриватБанк имеет право подать апелляцию на это решение", – говорится в сообщении.
В декабре 2019 года ПриватБанк инициировал судебное разбирательство в Окружном суде Тель-Авива против бывших владельцев банка. Оно касается вывода из банка не менее $600 млн в период 2007-2011 годов и размещения их на счете в израильском банке "Дисконт".
Несмотря на отказ в рассмотрении иска, ПриватБанк усматривает в решении суда несколько положительных выводов.

В частности, суд признал, что ПриватБанк имеет "достаточное для судебного разбирательства дело" против Коломойского и Боголюбова.

В решении суда, по данным ПриватБанка, указано, что банк должным образом доказал, что средства из него выводились в Израиль с помощью ряда сложных и тщательно продуманных переводов.
Также израильский суд отказал в удовлетворении заявления бывших собственников относительно их преследования со стороны украинского правительства и постановил, что рано или поздно Коломойскому и Боголюбову придется защищать свою позицию по иску ПриватБанка в Израиле.

"Мы положительно оцениваем выводы суда о наличии в ПриватБанке достаточного для судебного разбирательства дела о мошенничестве против его бывших владельцев на общую сумму в сотни миллионов долларов. Отсутствие какой-либо обоснованной линии защиты со стороны господина Коломойского и господина Боголюбова и их полный отказ давать показания свидетельства только о том, что они на каждом шагу пытаются избежать любой ответственности за свое недопустимое и противоправное поведение", – заявил председатель правления ПриватБанка Герхард Беш.
  • В 2018 году Высокий суд Лондона также поначалу решил, что не имеет юрисдикции для рассмотрения иска ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова, но это решение затем было успешно обжаловано банком в апелляционном суде.

Читайте также: ПриватБанк побеждает Коломойского в Лондоне. Три аргумента суда и три сценария будущего

Андрей Водяный
ПриватБанкигорь коломойскийгеннадий боголюбовИзраиль
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