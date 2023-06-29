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Верховный суд начал закрывать производство по делам о национализации ПриватБанка

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29.06.2023, 11:49
Верховный суд начал закрывать производство по делам о национализации ПриватБанка - Фото
Фото: EPA

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда закрыл производство по иску компании Birgminton Investing, пытавшейся обжаловать договор купли-продажи акций, заключенный в процессе национализации ПриватБанка. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Birgminton Investing Inc обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском в Министерство финансов Украины еще несколько лет назад.

В августе 2021 года суд первой инстанции решил закрыть производство по ее иску, но Birgminton Investing удалось склонить апелляционный суд на свою сторону.

После этого дело пошло в Верховный суд, который на полтора года остановил кассационное производство. Его возобновили только в июне 2023 года, после того как было принято принципиальное решение по другому иску о невозможности возвращения ПриватБанка бывшим владельцам.

Сегодняшнее решение еще раз подтвердило эту позицию Верховного суда.

"Такое решение Верховного суда является очередным шагом к окончательному решению всех споров по поводу невозможности возвращения национализированного в 2016 году ПриватБанка его бывшим владельцам", – заявила пресс-служба банка.

  • Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка 18 декабря 2016 года.
Андрей Водяный
ПриватБанкнационализацияверховный судBirgminton Investing
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