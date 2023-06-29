Верховний суд почав закривати провадження у справах про націоналізацію ПриватБанку

Касаційний господарський суд у складі Верховного суду закрив провадження за позовом компанії Birgminton Investing, яка намагалась оскаржити договір купівлі-продажу акцій, укладений в процесі націоналізації ПриватБанку. Про це повідомила пресслужба банку.

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Birgminton Investing Inc звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства фінансів України ще кілька років тому.

У серпні 2021 року суд першої інстанції вирішив закрити провадження за її позовом, але Birgminton Investing вдалося схилити апеляційний суд на свою сторону.

Після цього справа пішла до Верховного суду, який на півтора року зупинив касаційне провадження. Його поновили тільки в червні 2023 року, після того як було ухвалене принципове рішення за іншим позовом про неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам.

Сьогоднішнє рішення ще раз підтвердило цю позицію Верховного суду.

"Таке рішення Верховного суду є черговим кроком до остаточного вирішення всіх спорів щодо неможливості повернення націоналізованого у 2016 році ПриватБанку його колишнім власникам", – заявила пресслужба банку.