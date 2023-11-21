Крадіжка грошей з картки: у Приват24 з'явився сервіс проти шахраїв
ПриватБанк запустив сервіс, який допоможе клієнтам, що зіткнулися зі спробами шахрайства, терміново інформувати банк про такі випадки та миттєво отримати допомогу чи консультацію від банку в мобільному застосунку Приват24. Про це повідомляє пресслужба банку.
Терміновий сервіс інформування про шахрайство у Приват24 містить усі необхідні заходи, щоб запобігти подальшим спробам шахрайства та мінімізувати ризики для клієнта, а в деяких випадках автоматично створити заявку на повернення коштів.
Скористатися сервісом можна у разі, коли:
- шахраї списали гроші з картки
- не доставлено оплачений товар чи послуга
- передано персональні дані третім особам
- отримано посилання на підозрілий сайт
- був контакт із шахраями.
Щоб отримати допомогу від банку, потрібно відповісти на прості запитання у розділі "Повідомити про шахрайство".
Також ПриватБанк закликає клієнтів за допомогою нового сервісу передавати інформацію про шахрайські (фішингові) сайти, підозрілі телефонні номери зловмисників.
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