Крадіжка грошей з картки: у Приват24 з'явився сервіс проти шахраїв

ПриватБанк запустив сервіс, який допоможе клієнтам, що зіткнулися зі спробами шахрайства, терміново інформувати банк про такі випадки та миттєво отримати допомогу чи консультацію від банку в мобільному застосунку Приват24. Про це повідомляє пресслужба банку.

Терміновий сервіс інформування про шахрайство у Приват24 містить усі необхідні заходи, щоб запобігти подальшим спробам шахрайства та мінімізувати ризики для клієнта, а в деяких випадках автоматично створити заявку на повернення коштів.

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Скористатися сервісом можна у разі, коли:

- шахраї списали гроші з картки

- не доставлено оплачений товар чи послуга

- передано персональні дані третім особам

- отримано посилання на підозрілий сайт

- був контакт із шахраями.

Щоб отримати допомогу від банку, потрібно відповісти на прості запитання у розділі "Повідомити про шахрайство".

Також ПриватБанк закликає клієнтів за допомогою нового сервісу передавати інформацію про шахрайські (фішингові) сайти, підозрілі телефонні номери зловмисників.

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