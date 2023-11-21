Кража денег с карточки: в Приват24 появился сервис против мошенников

ПриватБанк запустил сервис, который поможет клиентам, столкнувшимся с попытками мошенничества, срочно информировать банк о таких случаях и мгновенно получить помощь или консультацию от банка в мобильном приложении Приват24. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Срочный сервис информирования о мошенничестве в Приват24 включает все необходимые меры, чтобы предотвратить дальнейшие попытки мошенничества и минимизировать риски для клиента, а в некоторых случаях автоматически создать заявку на возврат средств.

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Воспользоваться сервисом можно в случае, когда:

- мошенники списали деньги с карточки

- не доставлен оплаченный товар или услуга

- переданы персональные данные третьим лицам

- получена ссылка на подозрительный сайт

- был контакт с мошенниками.

Чтобы получить помощь от банка, нужно ответить на простые вопросы в разделе "Сообщить о мошенничестве".

Также ПриватБанк призывает клиентов с помощью нового сервиса передавать информацию о мошеннических (фишинговых) сайтах, подозрительных телефонных номерах злоумышленников.

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