Мошенники получили доступ к счетам в ПриватБанке через перевыпущенные SIM-карты

В Кривом Роге киберполиция с участием спецподразделения ТОР и службы безопасности ПриватБанка задержала мошенников, обманывавших украинцев с использованием незаконно перевыпущенных мобильных SIM-карт, сообщает пресс-служба банка.

По информации службы безопасности ПриватБанка, мошенники незаконно перевыпускали SIM-карты мобильных операторов, получали пароли в мобильный банк и доступ к счетам.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

По этим фактам было инициировано обращение в Управление по противодействию киберпреступлениям в Днепропетровской области и подано заявление о преступлениях.

В ходе обысков у членов мошеннической группировки изъяты мобильные телефоны, SIM-карты, черновые записи, наркотические средства, поддельные электронные паспорта и оборудование для их изготовления. Членам мошеннической группировки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.