Мошенники получили доступ к счетам в ПриватБанке через перевыпущенные SIM-карты
В Кривом Роге киберполиция с участием спецподразделения ТОР и службы безопасности ПриватБанка задержала мошенников, обманывавших украинцев с использованием незаконно перевыпущенных мобильных SIM-карт, сообщает пресс-служба банка.
По информации службы безопасности ПриватБанка, мошенники незаконно перевыпускали SIM-карты мобильных операторов, получали пароли в мобильный банк и доступ к счетам.
По этим фактам было инициировано обращение в Управление по противодействию киберпреступлениям в Днепропетровской области и подано заявление о преступлениях.
В ходе обысков у членов мошеннической группировки изъяты мобильные телефоны, SIM-карты, черновые записи, наркотические средства, поддельные электронные паспорта и оборудование для их изготовления. Членам мошеннической группировки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
- 13 июля правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA зафиксировала очередную массовую рассылку опасных электронных писем с темой "Счет-фактура".
Комментарии