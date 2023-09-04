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Мошенники получили доступ к счетам в ПриватБанке через перевыпущенные SIM-карты

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2023, 12:52
Мошенники получили доступ к счетам в ПриватБанке через перевыпущенные SIM-карты - Фото
ПриватБанк (Фото: Depositphotos)

В Кривом Роге киберполиция с участием спецподразделения ТОР и службы безопасности ПриватБанка задержала мошенников, обманывавших украинцев с использованием незаконно перевыпущенных мобильных SIM-карт, сообщает пресс-служба банка.

По информации службы безопасности ПриватБанка, мошенники незаконно перевыпускали SIM-карты мобильных операторов, получали пароли в мобильный банк и доступ к счетам.

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По этим фактам было инициировано обращение в Управление по противодействию киберпреступлениям в Днепропетровской области и подано заявление о преступлениях.

В ходе обысков у членов мошеннической группировки изъяты мобильные телефоны, SIM-карты, черновые записи, наркотические средства, поддельные электронные паспорта и оборудование для их изготовления. Членам мошеннической группировки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

  • 13 июля правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA зафиксировала очередную массовую рассылку опасных электронных писем с темой "Счет-фактура".

Наталия Софиенко
интернет-мошенничествоПриватБанкмошенники
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