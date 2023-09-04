Шахраї отримали доступ до рахунків в ПриватБанку через перевипущені SIM-картки

У Кривому Розі кіберполіція за участі спецпідрозділу ТОР та служби безпеки ПриватБанку затримала шахраїв, які ошукували українців з використанням незаконно перевипущених мобільних SIM-карток, інформує пресслужба банку.

За інформацією служби безпеки ПриватБанку, шахраї незаконно перевипускали SIM-картки мобільних операторів, отримували паролі до мобільного банку та доступ до рахунків.

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За цими фактами було ініційоване звернення до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області та подано заяву про злочини.

Під час обшуків у членів шахрайського угруповання вилучені мобільні телефони, SIM-картки, чорнові записи, наркотичні засоби, підроблені електронні паспорти та устаткування для їх виготовлення. Членам шахрайського угруповання обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.