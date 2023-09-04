RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Шахраї отримали доступ до рахунків в ПриватБанку через перевипущені SIM-картки

Этот материал также доступен на русском
04.09.2023, 12:52
Шахраї отримали доступ до рахунків в ПриватБанку через перевипущені SIM-картки - Фото
ПриватБанк (Фото: Depositphotos)

У Кривому Розі кіберполіція за участі спецпідрозділу ТОР та служби безпеки ПриватБанку затримала шахраїв, які ошукували українців з використанням незаконно перевипущених мобільних SIM-карток, інформує пресслужба банку.

За інформацією служби безпеки ПриватБанку, шахраї незаконно перевипускали SIM-картки мобільних операторів, отримували паролі до мобільного банку та доступ до рахунків.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

За цими фактами було ініційоване звернення до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області та подано заяву про злочини.

Під час обшуків у членів шахрайського угруповання вилучені мобільні телефони, SIM-картки, чорнові записи, наркотичні засоби, підроблені електронні паспорти та устаткування для їх виготовлення. Членам шахрайського угруповання обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

  • 13 липня урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA зафіксувала чергове масове розсилання небезпечних електронних листів з темою "Рахунок-фактура".

Наталія Софієнко
ПриватБанкшахраїінтернет-шахраї
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 