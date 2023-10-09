UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Каждый девятый украинец становился жертвой мошенников с начала военного положения

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 12:36
Каждый девятый украинец становился жертвой мошенников с начала военного положения - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

С начала полномасштабного вторжения жертвами мошенников стали 11% украинцев. Чаще всего обманывают при покупке или продаже товаров в интернете. Об этом свидетельствуют данные опроса, который Национальный банк Украины провел вместе с компанией Опендатабот.

Опрос прошли более 112 900 пользователей. По его результатам оказалось, что каждый девятый опрошенный (11%) становился жертвой мошенников с начала полномасштабного вторжения.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Преступники адаптировали мошеннические схемы под настоящее время и обманывали людей, притворяясь банками или обещая финансовую помощь от государства, международных и благотворительных организаций", – говорится в сообщении.

Также результаты опроса свидетельствуют, что чаще всего преступники обманывают молодежь в возрасте 18-24 лет (14% опрошенных) и людей старше 65 лет (11,5%).

Около трети обманутых потеряли около 500 грн, еще четверть опрошенных лишились более 5000 грн.

Большинство мошеннических случаев произошло при покупке или продаже товаров в интернете – 52,7%. Второе по популярности место занимает такое мошенничество, как фишинговые ссылки – 18,6%. Далее в списке распространенных мошеннических схем – взлом аккаунтов в соцсетях (12%) и выманивание информации по телефону (10,2%).

"Большинство случаев, когда граждане теряют свои средства, возникают из-за разглашения ими данных своей платежной карты, одноразовых паролей для подтверждения операций, данных для входа в интернет-банкинг", – отмечает директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин.

Наталия Софиенко
нацбанкмошенникиинтернет-мошенники
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 