Каждый девятый украинец становился жертвой мошенников с начала военного положения

С начала полномасштабного вторжения жертвами мошенников стали 11% украинцев. Чаще всего обманывают при покупке или продаже товаров в интернете. Об этом свидетельствуют данные опроса, который Национальный банк Украины провел вместе с компанией Опендатабот.

Опрос прошли более 112 900 пользователей. По его результатам оказалось, что каждый девятый опрошенный (11%) становился жертвой мошенников с начала полномасштабного вторжения.

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"Преступники адаптировали мошеннические схемы под настоящее время и обманывали людей, притворяясь банками или обещая финансовую помощь от государства, международных и благотворительных организаций", – говорится в сообщении.

Также результаты опроса свидетельствуют, что чаще всего преступники обманывают молодежь в возрасте 18-24 лет (14% опрошенных) и людей старше 65 лет (11,5%).

Около трети обманутых потеряли около 500 грн, еще четверть опрошенных лишились более 5000 грн.

Большинство мошеннических случаев произошло при покупке или продаже товаров в интернете – 52,7%. Второе по популярности место занимает такое мошенничество, как фишинговые ссылки – 18,6%. Далее в списке распространенных мошеннических схем – взлом аккаунтов в соцсетях (12%) и выманивание информации по телефону (10,2%).

"Большинство случаев, когда граждане теряют свои средства, возникают из-за разглашения ими данных своей платежной карты, одноразовых паролей для подтверждения операций, данных для входа в интернет-банкинг", – отмечает директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин.