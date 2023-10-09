Кожен дев'ятий українець ставав жертвою шахраїв з початку воєнного стану

З початку повномасштабного вторгнення жертвами шахраїв стали 11% українців. Найчастіше ошукують під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті. Про це свідчать дані опитування, яке Національний банк України провів разом з компанією Опендатабот.

Опитування пройшли понад 112 900 користувачів. За його результатами виявилося, що кожен дев'ятий опитаний (11%) ставав жертвою шахраїв з початку повномасштабного вторгнення.

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"Злочинці адаптували шахрайські схеми під сьогодення та ошукували людей, прикидаючись банками чи обіцяючи фінансову допомогу від держави, міжнародних та благодійних організацій", – йдеться в повідомленні.

Також результати опитування свідчать, що найчастіше злочинці ошукують молодь у віці 18–24 років (14% опитаних) та людей старше за 65 років (11,5%).

Майже третина ошуканих втратили близько 500 грн, ще чверть опитаних позбулися понад 5000 грн.

Більшість шахрайських випадків сталася під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті – 52,7%. Друге за популярністю місце посідає таке шахрайство, як фішингові посилання – 18,6%. Далі в списку поширених шахрайських схем – злам акаунтів у соцмережах (12%) та виманювання інформації телефоном (10,2%).

"Більшість випадків, коли громадяни втрачають свої кошти, виникають через розголошення ними даних своєї платіжної картки, одноразових паролів для підтвердження операцій, даних для входу до інтернет-банкінгу", – зазначає директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін.

За вісім місяців 2023 року в Україні було відкрито 59 605 кримінальних проваджень за шахрайство (стаття 190 ККУ) – це більше, аніж за два попередні роки разом.