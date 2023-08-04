Курс долара росте. Готівкові курси валют

У п’ятницю, 4 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, зріс на 2 коп. і становить 36,9 грн. Курс продажу піднявся на 4 коп. – 37,59 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,15 грн, максимальний – 37,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,35 грн, максимальний – 38 грн.

Середній курс купівлі євро зріс на 2 коп. і становить 40,61 грн. Середній курс продажу знизився на 2 коп. до 41,62 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,6 грн, максимальний – 41,1 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,15 грн, максимальний – 42,5 грн.

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