Курс доллара растет. Наличные курсы валют

В пятницу, 4 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 2 коп. и составляет 36,9 грн. Курс продажи поднялся на 4 коп. – 37,59 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,15 грн, максимальный – 37,2 грн. Для продажи минимальный курс – 37,35 грн, максимальный – 38 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2 коп. и составляет 40,61 грн. Средний курс продаж снизился на 2 коп. до 41,62 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,6 грн, максимальный – 41,1 грн. Для продажи минимальный курс – 41,15 грн, максимальный – 42,5 грн.

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