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Сбербанк России продал "дочку" в Австрии и вышел с европейского рынка

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 16:05
Сбербанк России продал
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Российский Сбербанк объявил о закрытии сделки по продаже дочерней компании в Австрии Sber Vermоgensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG) австрийской компании, контролируемой Штефаном Зочлингом. Об этом сообщает российский Коммерсант со ссылкой на пресс-службу банка.

Сумма сделки не раскрывается. В банке отметили, что сосредоточатся на "лояльных клиентах внутри страны".

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"Продажа нашей европейской дочки Sberbank Europe AG иностранному инвестору обусловлена текущей ситуацией в мире. Мы удовлетворены достигнутыми условиями сделки. Сбер концентрируется на развитии финансовых услуг в России, где у нас 106 млн лояльных клиентов, и в перспективных для нас дружественных странах", — заявил первый зампред банка Александр Ведяхин.

Эта сделка стала завершением выхода Сбербанка с европейского банковского рынка, об уходе с которого группа сообщала еще в начале марта 2022 года. Тогда же банк сообщал о проблемах поставки ликвидности в европейские дочерние структуры, в которых наблюдался высокий отток депозитов. Такая ситуация возникла из-за санкций, которые ввели против Сбербанка за поддержку вторжения России в Украину. 

Наталия Софиенко
Сбербанк РФсанкцииСбербанк
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