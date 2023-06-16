Сбербанк России продал "дочку" в Австрии и вышел с европейского рынка
Российский Сбербанк объявил о закрытии сделки по продаже дочерней компании в Австрии Sber Vermоgensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG) австрийской компании, контролируемой Штефаном Зочлингом. Об этом сообщает российский Коммерсант со ссылкой на пресс-службу банка.
Сумма сделки не раскрывается. В банке отметили, что сосредоточатся на "лояльных клиентах внутри страны".
"Продажа нашей европейской дочки Sberbank Europe AG иностранному инвестору обусловлена текущей ситуацией в мире. Мы удовлетворены достигнутыми условиями сделки. Сбер концентрируется на развитии финансовых услуг в России, где у нас 106 млн лояльных клиентов, и в перспективных для нас дружественных странах", — заявил первый зампред банка Александр Ведяхин.
Эта сделка стала завершением выхода Сбербанка с европейского банковского рынка, об уходе с которого группа сообщала еще в начале марта 2022 года. Тогда же банк сообщал о проблемах поставки ликвидности в европейские дочерние структуры, в которых наблюдался высокий отток депозитов. Такая ситуация возникла из-за санкций, которые ввели против Сбербанка за поддержку вторжения России в Украину.
- В марте австрийская группа RBI предложила механизм по обмену бизнеса в России на активы Сбербанка в Европе. "Скрытый бартер" предусматривал, что Сбербанк получит активы Raiffeisen в России, а австрийская группа взамен — активы российского банка в Австрии.
- Нацбанк Украины назвал такое решение неприемлемым.
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