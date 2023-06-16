Сбєрбанк Росії продав "доньку" в Австрії та вийшов з європейського ринку

Російський Сбєрбанк оголосив про закриття операції з продажу дочірньої компанії в Австрії Sber Vermоgensverwaltungs AG in Abwicklung (раніше Sberbank Europe AG) австрійської компанії, яку контролює Штефан Зочлінг. Про це повідомляє російський Комерсант із посиланням на пресслужбу банку.

Сума угоди не розкривається. У банку наголосили, що зосередяться на "лояльних клієнтах усередині країни".

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"Продаж нашої європейської доньки Sberbank Europe AG іноземному інвестору зумовлений поточною ситуацією у світі. Ми задоволені досягнутими умовами угоди. Сбєр концентрується на розвитку фінансових послуг у Росії, де у нас 106 млн лояльних клієнтів, і в перспективних для нас дружніх країнах", – заявив перший заступник голови банку Олександр Ведяхін.

Ця угода стала завершенням виходу Сбєрбанку з європейського банківського ринку, про звільнення з якого група повідомляла ще на початку березня 2022 року. Тоді ж банк повідомляв про проблеми постачання ліквідності до європейських дочірніх структур, у яких спостерігався високий відтік депозитів. Така ситуація виникла через санкції, які запровадили проти Сбєрбанку за підтримку вторгнення Росії в Україну.