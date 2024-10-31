На скільки долар подешевшав сьогодні: курси валют у банках

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Який готівковий курс долара

У четвер, 31 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, впав на 5 коп. і складає 41,08 грн. Курс продажу опустився на 6 коп. — до 41,56 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,55 грн, максимальний – 41,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,45 грн, максимальний – 41,7 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро виріс на 2 коп. і становить 44,48 грн. Курс продажу збільшився на 1 коп. — до 45,19 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 43,55 грн, максимальний – 44,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,95 грн, а максимальний – 45,4 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого знизився на 2 коп. і становить 10,02 грн, курс продажу виріс на 1 коп. — до 10,56 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить 9,5 грн, максимальний – 10,21 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,35 грн, а максимальний – 11 грн.

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