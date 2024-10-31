На сколько доллар подешевел сегодня: курсы валют в банках

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Какой наличный курс доллара

В четверг, 31 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 5 коп. и составляет 41,08 грн. Курс продаж опустился на 6 коп. до 41,56 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,55 грн, максимальный – 41,25 грн. Для продажи минимальный курс – 41,45 грн, максимальный – 41,7 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро вырос на 2 коп. и составляет 44,48 грн. Курс продаж увеличился на 1 коп. до 45,19 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 43,55 грн, максимальный – 44,9 грн. Для продажи минимальный курс – 44,95 грн, а максимальный – 45,4 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого снизился на 2 коп. и составляет 10,02 грн, курс продажи вырос на 1 коп. до 10,56 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,5 грн, максимальный – 10,21 грн. Для продажи минимальный курс – 10,35 грн, а максимальный – 11 грн.

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