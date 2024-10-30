Великобритания резко повышает налоги, чтобы дополнительно привлечь $52 млрд

Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз (Фото: Andy Rain/EPA)

Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз объявила о повышении налогов, которые должны принести государственному бюджету дополнительно 40 млрд фунтов стерлингов ($52 млрд). Об этом пишет ВВС.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Основное налоговое бремя ляжет на крупные компании, граждан с высоким доходом и иностранцев.

Самым большим источником дохода станет увеличение взносов работодателей в систему национального страхования, которые компании платят за каждого нанятого ими работника. Повышение этого налога принесет 25 млрд фунтов ($33 млрд) в год. Правительство также снизило порог, при котором выплачивается этот сбор. Малых предприятий эти изменения не коснуться.

Также Великобритания отменит налоговый режим для нерезидентов, которые живут в стране и не платят налоги, прикрываясь тем, что имеют постоянное место жительства за границей. С 2025 года будет новая налоговая система для таких лиц, которая принесет в бюджет 12,7 млрд фунтов ($16,5 млрд) в течение следующих пяти лет.

Среди других нововведений — налог на унаследованные пенсии, налог на прирост капитала, который взимается с прибыли, полученной при продаже инвестиционной недвижимости и финансовых активов, таких как акции. Будет отменена 20% налоговая льгота на плату за обучение в частных школах и льготы, которыми пользуются частные школы по налогам на коммерческую недвижимость. Также повысят акциз на алкоголь.

Правительство объясняет решение повысить налоги необходимостью сократить огромный госдолг, уже превысивший 100% ВВП, и на обслуживание которого тратятся десятки миллиардов фунтов.