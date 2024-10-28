Редкий случай: госдолг Украины вырос за счет заимствований на внутреннем рынке

В сентябре объемы размещений ОВГЗ были самыми большими с начала года

Фото: пресс-служба НБУ

Государственный и гарантированный государством долг вырос в сентябре в гривневом эквиваленте на 32,3 млрд грн (+0,5%) и на $900 млн (0,6%) и составил 6,4 трлн грн и $155 млрд соответственно. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

Сентябрь стал одним из немногих месяцев, когда прирост государственного долга обуславливался заимствованиями на внутреннем рынке (+40,5 млрд грн), тогда как внешний долг хоть и минимально, но сократился (-8,9 млрд грн), уточняет глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

"Такая динамика обуславливается активизацией привлечения Минфином ОВГЗ на аукционах с целью финансирования увеличенного дефицита бюджета из-за растущих потребностей сектора безопасности и обороны", – написал Гетманцев в соцсетях.

В сентябре объемы размещений ОВГЗ были самыми большими с начала года — привлечено 72,4 млрд грн в эквиваленте во всех валютах, что в 2,5 раза больше, чем в августе. При этом платежи по погашению ОВГЗ в сентябре составили 26,5 млрд грн.

Структура государственного долга на конец сентября:

74,8% – долг в валюте (внешний + валютные ОВГЗ), 25,2% – долг в гривне (до войны 65,1% на 34,9%)

72% – внешний долг, 28% – внутренний (до войны 61% и 39% соответственно)

58,4% – внешние официальные ссуды (в т.ч. ЕС – 28,4%), 26,9% – ОВГЗ, 10,3% – еврооблигации (в том числе гарантированные государством), 4,4% – другая задолженность.

В октябре следует ожидать продолжения тенденции к заметному наращиванию внутреннего госдолга, прогнозирует глава комитета. Он напоминает, что НБУ с 11 октября ввел ряд решений, стимулирующих оживление участия банков в аукционах по размещению ОВГЗ и соответственно их участия в финансировании дефицита бюджета.

Также следует ожидать возобновления роста внешнего госдолга из-за предоставления шестого транша по программе EFF на сумму $1,1 млрд.