НБУ расширил список бенчмарк-ОВГЗ, которые банки используют для покрытия резервов
Национальный банк расширит перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа (бенчмарк-ОВГЗ), за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Так, с 15 октября 2024 года в перечень бенчмарк-ОВГЗ будет добавлен ОВГЗ с идентификационными номерами UA4000232896 и UA4000232912, первое размещение которых Министерство финансов осуществило 1 октября 2024 года.
"Соответствующее решение будет способствовать увеличению активности на аукционах Министерства финансов по размещению ОВГЗ, что важно для обеспечения финансирования государственного бюджета исключительно на безэмиссионной основе", — объясняют в Нацбанке.
С января прошлого года банки получили возможность засчитывать определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 50% объема обязательных резервов. А с 11 октября 2024 года эту долю подняли до 60%.
Список бенчмарк-ОВГЗ определяется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов. С 15 октября 2024 года он будет содержать пятнадцать выпусков ценных бумаг, а именно: UA4000227094, UA4000227102, UA4000227185, UA4000227193, UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811 UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912.
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