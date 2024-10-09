НБУ расширил список бенчмарк-ОВГЗ, которые банки используют для покрытия резервов

Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк расширит перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа (бенчмарк-ОВГЗ), за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Так, с 15 октября 2024 года в перечень бенчмарк-ОВГЗ будет добавлен ОВГЗ с идентификационными номерами UA4000232896 и UA4000232912, первое размещение которых Министерство финансов осуществило 1 октября 2024 года.

"Соответствующее решение будет способствовать увеличению активности на аукционах Министерства финансов по размещению ОВГЗ, что важно для обеспечения финансирования государственного бюджета исключительно на безэмиссионной основе", — объясняют в Нацбанке.

С января прошлого года банки получили возможность засчитывать определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 50% объема обязательных резервов. А с 11 октября 2024 года эту долю подняли до 60%.

Список бенчмарк-ОВГЗ определяется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов. С 15 октября 2024 года он будет содержать пятнадцать выпусков ценных бумаг, а именно: UA4000227094, UA4000227102, UA4000227185, UA4000227193, UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811 UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912.

Справка Обязательные резервы – один из инструментов центральных банков. Банк обязан зарезервировать на своем корреспондентском счете в центральном банке определенный процент от его обязательств (норматив резервирования) и долю обязательных резервов, которую покрывает за счет бенчмарк-ОВГЗ. Это позволяет сглаживать непредсказуемые колебания ликвидности, в то же время обеспечивая эффективное применение инструмента по прямому назначению – ограничение части свободной ликвидности банковской системы. Обязательные резервы – один из инструментов центральных банков. Банк обязан зарезервировать на своем корреспондентском счете в центральном банке определенный процент от его обязательств (норматив резервирования) и долю обязательных резервов, которую покрывает за счет бенчмарк-ОВГЗ. Это позволяет сглаживать непредсказуемые колебания ликвидности, в то же время обеспечивая эффективное применение инструмента по прямому назначению – ограничение части свободной ликвидности банковской системы.