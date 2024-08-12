НБУ обновил список бенчмарк-ОВГЗ для банков

Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк актуализировал перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа (бенчмарк-ОВГЗ), за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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С января прошлого года банки получили возможность засчитывать определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 50% объема обязательных резервов.

Так, с 11 августа 2024 года из перечня бенчмарк-ОВГЗ исключен ОВГЗ с идентификационным номером (ISIN) UA4000227045, учитывая его плановое погашение 7 августа 2024 года в полном объеме.

В перечень бенчмарк-ОВГЗ добавлен ОВГЗ с идентификационным номером (ISIN) UA4000232177, первое размещение которого Министерство финансов провело 6 августа 2024 года.

Список бенчмарк-ОВГЗ определяется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов. С 11 августа 2024 года он содержит одиннадцать выпусков ценных бумаг, а именно: UA4000227094, UA4000227102, UA4000227185, UA4000227193, UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811, UA4000229116 и новый UA4000232177.

Справка Обязательные резервы – один из инструментов центральных банков. Банк обязан зарезервировать на своем корреспондентском счете в центральном банке определенный процент от его обязательств (норматив резервирования) и долю обязательных резервов, которую покрывает за счет бенчмарк-ОВГЗ. Это позволяет сглаживать непредсказуемые колебания ликвидности, в то же время обеспечивая эффективное применение инструмента по прямому назначению – ограничение части свободной ликвидности банковской системы. – один из инструментов центральных банков. Банк обязан зарезервировать на своем корреспондентском счете в центральном банке определенный процент от его обязательств (норматив резервирования) и долю обязательных резервов, которую покрывает за счет бенчмарк-ОВГЗ. Это позволяет сглаживать непредсказуемые колебания ликвидности, в то же время обеспечивая эффективное применение инструмента по прямому назначению – ограничение части свободной ликвидности банковской системы.

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