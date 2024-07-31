Заработать в телефоне: особенности покупки ОВГЗ в мобильных приложениях

Как приобрести или продать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), в том числе "военные", с помощью смартфона? Такой вопрос сегодня можно нередко услышать, поскольку этот тип ценных бумаг является одним из наиболее выгодных вариантов вложений личных средств.

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LIGA.net предлагает краткий обзор мобильных приложений, с помощью которых можно это сделать. Мы рассмотрели их особенности и функционал.

ОВГЗ в "Дії"

Покупка облигаций в "Дії" возможна в несколько кликов после несложной верификации.

Здесь и дальше: все изображения – скриншоты из приложений

После обновления приложения кнопка "Военные облигации" расположена прямо по центру первой страницы.

Далее вам предлагают "Купить облигации". По состоянию на конец июля через приложение были доступны семь выпусков с разными сроками конечных выплат: "Бахчисарай", "Керчь", "Джанкой", "Евпатория", "Макеевка", "Симферополь", "Аскания-Нова".