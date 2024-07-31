Заробити в телефоні: особливості купівлі ОВДП в мобільних застосунках

Як придбати або продати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), зокрема "військові", за допомогою смартфону? Таке запитання сьогодні нерідко можна почути, оскільки цей тип цінних паперів є одним із найвигідніших варіантів вкладень особистих коштів.

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LIGA.net пропонує короткий огляд мобільних застосунків, за допомогою яких можна це зробити. Ми розглянули їх особливості та функціонал.

ОВДП в Дії

Купівля облігацій в Дії можлива в декілька кліків після нескладної верифікації.

Тут і надалі: всі зображення – скриншоти з додатків

Після оновлення застосунку кнопку "Військові облігації" розміщено прямо по центру першої сторінки.

Далі вам пропонують "Придбати облігації". Станом на кінець липня через застосунок були доступні сім випусків з різними термінами кінцевих виплат: "Бахчисарай", "Керч", "Джанкой", "Євпаторія", "Макіїівка", "Сімферополь", "Асканія-Нова".