"Курс доволі адекватний". Дохідність за депозитами і ОВДП обганяє девальвацію

Навіть попри зниження курсу гривні, для збереження грошей вигідніше не купувати валюту, а вкладати їх у депозити й ОВДП

Навіть якщо курс до кінця року впаде до 42 грн за долар, населенню вигідніше вкладати в депозити і облігації внутрішньої держпозики (ОВДП), ніж у валюту.

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Таку думку в коментарі LIGA.net виказав фінансист та інвестбанкір Тарас Козак.

"Я вважаю, що нинішній курс гривні доволі адекватний, і до кінця року він не повинен перевищити планові 42 грн за долар. Тобто ще приблизно 1,5 грн може втратити гривня. Це зростання долара ще на 3,7% до кінця року, або 7,5% річних. І це цілком відповідає обіцянкам НБУ, що дохідність гривневих інструментів (депозитів, ОВДП) буде вище, ніж рівень знецінення гривні", – сказав інвестбанкір.

Він додав, що зараз чиста дохідність за депозитами становить 10-11%, за ОВДП – 14-15%.

"Звісно, це все базовий прогноз, якщо не буде серйозних "чорних лебедів", які суттєво погіршують макроекономічну ситуацію", – сказав експерт. Схожі прогнози курсу долара на кінець 2024 року дають і аналітики інших фінкомпаній.

Зокрема:

• Concorde Capital 42,00 грн/$1;

• Dragon Capital: 42,00 грн/$1;

• WIIW: 41,00 грн/$1;

• ICU: 42,30 грн/$1;