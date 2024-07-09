Критики заявляють, що Нацбанк своїми діями загострює курсові ризики, і пропонують зафіксувати курс гривні. Але в НБУ планомірно продовжують послаблювати обмеження.

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LIGA.net розбиралася, що з цього краще для гривні, як це впливає на курс валют і яким він може бути наприкінці року.

Фіксувати чи ні?

"Попри суттєві валютні виклики, з травня Нацбанк запровадив найбільший пакет пом’якшень валютних обмежень від початку повномасштабної війни. На жаль, це рішення регулятора загострило фундаментальні валютні ризики української економіки та призвело до нових необґрунтованих витрат валютних резервів", – заявив ексголова Ради НБУ, академік Національної академії наук України Богдан Данилишин.

Він вважає, що результати масштабної валютної лібералізації сумнівні, адже за травень валютні резерви НБУ скоротилися на $3,4 млрд.

"Наразі це рекордне з початку війни скорочення валютних резервів у межах одного місяця. Чи варте таких витрат рішення Національного банку України про зняття всіх обмежень на імпорт послуг і лімітів на виплати за новими кредитами на користь нерезидентів – питання", – каже ексголова Ради НБУ.

За його словами, "суттєве зростання валютного тиску" фіксувалося саме у ті періоди, коли Нацбанк оголошував свої кроки щодо валютної лібералізації та скасування валютних обмежень.