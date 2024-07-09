Критики заявляют, что Нацбанк своими действиями обостряет курсовые риски и предлагает зафиксировать курс гривни. Но в НБУ планомерно продолжают ослаблять ограничения.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

LIGA.net разбиралась, что из этого лучше для гривни, как это влияет на курс валют и каким он может быть в конце года.

Фиксировать или нет?

Несмотря на существенные валютные вызовы, с мая Нацбанк ввел крупнейший пакет смягчений валютных ограничений с начала полномасштабной войны. К сожалению, это решение регулятора обострило фундаментальные валютные риски украинской экономики и привело к новым необоснованным расходам валютных резервов", – заявил экс-председатель Совета НБУ, академик Национальной академии наук Украины Богдан Данилишин.

Он считает, что результаты масштабной валютной либерализации сомнительны, ведь за май валютные резервы НБУ сократились на $3,4 млрд.

"В настоящее время это рекордное с начала войны сокращение валютных резервов в пределах одного месяца. Стоит ли таких расходов решение Национального банка Украины о снятии всех ограничений на импорт услуг и лимитов на выплаты новых кредитов в пользу нерезидентов – вопрос", – говорит экс-председатель Совета НБУ.

По его словам, "существенный рост валютного давления" фиксировался именно в те периоды, когда Нацбанк объявлял свои шаги по валютной либерализации и отмене валютных ограничений.