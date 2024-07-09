"Курс достаточно адекватный". Доходность по депозитам и ОВГЗ обгоняет девальвацию

Несмотря на снижение курса гривны, для сохранения денег выгоднее не покупать валюту, а вкладывать их в депозиты и ОВГЗ

Depositphotos_гроші гривня долар

Даже если курс до конца года упадет до 42 грн за доллар, населению выгоднее вкладывать в депозиты и облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), чем в валюту.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Такое мнение LIGA.net высказал финансист и инвестбанкир Тарас Козак.

"Я считаю, что нынешний курс гривны достаточно адекватный, и до конца года он не должен превысить плановые 42 грн за доллар. То есть еще примерно 1,5 грн может потерять гривна. Это рост доллара еще на 3,7% до конца года, или 7,5% годовых. И это вполне соответствует обещаниям НБУ, что доходность гривневых инструментов (депозитов, ОВГЗ) будет выше уровня обесценивания гривны", – сказал инвестбанкир.

Он добавил, что сейчас чистая доходность по депозитам составляет 10-11%, по ОВГЗ – 14-15%.

"Конечно, это все базовый прогноз, если не будет серьезных черных лебедей, которые существенно ухудшают макроэкономическую ситуацию", – сказал эксперт. Схожие прогнозы курса доллара на конец 2024 года дают и аналитики других финкомпаний.

В частности:

• Concorde Capital 42,00 грн/$1;

• Dragon Capital: 42,00 грн/$1;

• WIIW: 41,00 грн/$1;

• ICU: 42,30 грн/$1;