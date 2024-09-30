"Минфин фактически просит банки покупать ОВГЗ". Пидласа – о наполнении бюджета

Правительству на каждом аукционе до конца года нужно размещать облигации на 27 млрд грн, чтобы выполнить план. Это маловероятно

Фото: пресс-служба Слуги народа

Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа сомневается, что правительство сможет до конца года привлечь 216 млрд от продажи облигаций внутреннего государственного займа, как это предусмотрено проголосованными изменениями в государственный бюджет. Об этом она сказала в интервью Интерфакс-Украина.

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"Мы посчитали, что для выполнения [плана] Минфина нужно на каждом аукционе до конца года размещаться на 27 млрд грн. Я думаю, это маловероятно, потому что средний показатель по всем аукционам, согласно моим подсчетам, составляет 10,3 млрд грн, однако, на последних четырех аукционах было привлечено 20,5 млрд грн, 20,3 млрд грн, 13,8 и 17,8 млрд грн соответственно", — сказала она.

Пидласа надеется, что недавнее повышение норматива обязательного резервирования и лимита покрытия резервов гособлигациями для банков может частично увеличить поступления.

"Плюс Минфин постоянно проводит консультации с банками и фактически просит их покупать ОВГЗ. Это все помогает, но опять же я не считаю, что план будет выполнен на 100%", — резюмировала она.

Она согласилась с мнением Минфина, что ресурс рынка ОВГЗ для дальнейшего финансирования госбюджета после завершения 2024 практически исчерпан, и основным источником остается внешнее финансирование.