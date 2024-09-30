"Минфин фактически просит банки покупать ОВГЗ". Пидласа – о наполнении бюджета
Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа сомневается, что правительство сможет до конца года привлечь 216 млрд от продажи облигаций внутреннего государственного займа, как это предусмотрено проголосованными изменениями в государственный бюджет. Об этом она сказала в интервью Интерфакс-Украина.
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"Мы посчитали, что для выполнения [плана] Минфина нужно на каждом аукционе до конца года размещаться на 27 млрд грн. Я думаю, это маловероятно, потому что средний показатель по всем аукционам, согласно моим подсчетам, составляет 10,3 млрд грн, однако, на последних четырех аукционах было привлечено 20,5 млрд грн, 20,3 млрд грн, 13,8 и 17,8 млрд грн соответственно", — сказала она.
Пидласа надеется, что недавнее повышение норматива обязательного резервирования и лимита покрытия резервов гособлигациями для банков может частично увеличить поступления.
"Плюс Минфин постоянно проводит консультации с банками и фактически просит их покупать ОВГЗ. Это все помогает, но опять же я не считаю, что план будет выполнен на 100%", — резюмировала она.
Она согласилась с мнением Минфина, что ресурс рынка ОВГЗ для дальнейшего финансирования госбюджета после завершения 2024 практически исчерпан, и основным источником остается внешнее финансирование.
- 18 сентября Верховная Рада проголосовала за увеличение расходов государственного бюджета в 2024 году на 13% или на 427 млрд грн.
- Расходы госбюджета увеличиваются с 3,31 трлн грн до 3,74 трлн грн (в том числе по общему фонду увеличиваются с 3,11 трлн до 3,55 трлн грн, по специальному – уменьшаются с 200,1 млрд грн до 189,6 млрд грн). Предельный объем дефицита вырос с 1,57 трлн до 1,85 трлн грн.
- Изменения в бюджет должны позволить Украине увеличить расходы сектора безопасности и обороны почти на 500 млрд грн.