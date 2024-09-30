"Мінфін фактично просить банки купувати ОВДП". Підласа – про наповнення бюджету

Уряду на кожному аукціоні до кінця року треба розміщувати облігації на 27 млрд грн, щоб виконати план. Це малоймовірно

Фото: пресслужба Слуги народу

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа сумнівається, що уряд зможе до кінця року залучити 216 млрд від продажу облігацій внутрішньої державної позики, як це передбачено проголосованими змінами до державного бюджету. Про це вона сказала в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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"Ми порахували, що для виконання [плану] Мінфіну треба на кожному аукціоні до кінця року розміщуватися на 27 млрд грн. Я думаю, це малоймовірно, тому що середній показник за всіма аукціонами, згідно з моїми підрахунками, становить 10,3 млрд грн, проте на останніх чотирьох аукціонах було залучено 20,5 млрд грн, 20,3 млрд грн, 13,8 і 17,8 млрд грн відповідно", – сказала вона.

Підласа сподівається, що недавнє підвищення нормативу обов'язкового резервування та ліміту покриття резервів держоблігаціями для банків може частково збільшити надходження.

"Плюс Мінфін постійно проводить консультації з банками й фактично просить їх купувати ОВДП. Це все допомагає, але знову ж таки я не вважаю, що план буде виконано на 100%", – резюмувала вона.

Вона погодилася з думкою Мінфіну, що ресурс ринку ОВДП для подальшого фінансування держбюджету після завершення 2024 року практично вичерпано, і основним джерелом залишається зовнішнє фінансування.