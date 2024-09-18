Рада увеличила госбюджет на 2024 год для финансирования расходов на оборону

Депутаты поддержали изменения в бюджет, которые позволят увеличить расходы сектора безопасности и обороны почти на 500 млрд грн

Фото: пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада в среду, 18 сентября, проголосовала за увеличение расходов государственного бюджета в 2024 году на 13%, или на 427 млрд грн. Правительственный законопроект №11417 в целом поддержали 298 депутатов, сообщил Ярослав Железняк из Голоса.

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Расходы госбюджета увеличиваются с 3,31 трлн грн до 3,74 трлн грн (в том числе по общему фонду увеличиваются с 3,11 трлн до 3,55 трлн грн, по специальному – уменьшаются с 200,1 млрд грн до 189,6 млрд грн). Предельный объем дефицита вырос с 1,57 трлн до 1,85 трлн грн.

Изменения в бюджет позволят увеличить расходы сектора безопасности и обороны почти на 500 млрд грн.

Львиной долей покрытия дополнительных расходов станет увеличение доходов общего фонда госбюджета в пределах действующих ставок, сокращение расходов на обслуживание и погашение госдолга, увеличение плана размещений ОВГЗ, сокращение ряда расходов в общем и специальном фонде госбюджета.

Кроме того, Рада еще должна принять законопроект об изменениях в Налоговый кодекс для повышения ставки военного сбора для физических лиц (с 1,5 до 5%) и налога на прибыль для банков (с 25 до 50%).

Изменения в государственный бюджет понадобились, потому что во время его подготовки год назад за основу брался ложный тезис о завершении активных боевых действий до 30 июня.