Госдолг Украины вырос на $1,1 млрд за квартал, но подешевел с начала года

Фото: пресс-служба НБУ

По состоянию на 30 июня 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6,16 трлн грн, или $152,2 млрд, в том числе: внешний долг – 4,45 трлн грн, или $109,9 млрд, внутренний долг – 1,71 трлн грн, или $42,2 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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За второй квартал 2024 года общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 243,7 млрд грн, а в долларовом эквиваленте – на $1,1 млрд в основном в результате увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров.

При этом с начала 2024 года по стоянию на 30 июня внешний долг подешевел: средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины сократилась с 6,24% до 5,6%.

Основную долю государственного и гарантированного долга составляют льготные ссуды от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств – 54%, выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке – 27%, выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке – 16%, ссуды, полученные от коммерческих банков, других финучреждений – 3%.

В разрезе валютной структуры государственного и гарантированного долга доля евро – 35%, доллара США – 26%, гривни – 25%, СДР – 10%, в других валютах, в частности в фунтах стерлингов, канадских долларах и японских иенах – 4%.