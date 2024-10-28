Рідкісний випадок: держборг України зріс через запозичення на внутрішньому ринку

У вересні обсяги розміщень ОВДП були найбільшими з початку року

Фото: пресслужба НБУ

Державний і гарантований державою борг зріс у вересні у гривневому еквіваленті на 32,3 млрд грн (+0,5%) та на $900 млн (0,6%) і склав 6,4 трлн грн та $155 млрд відповідно. Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Вересень став одним із небагатьох місяців, коли приріст державного боргу обумовлювався запозиченнями на внутрішньому ринку (+40,5 млрд грн), тоді як зовнішній борг хоч і мінімально, але скоротився (-8,9 млрд грн), уточнює голова парламентського комітету з податків і фінансів Данило Гетманцев.

"Така динаміка обумовлюється активізацією залучення Мінфіном ОВДП на аукціонах з метою фінансування збільшеного дефіциту бюджету через потреби сектору безпеки й оборони, що зростають", – написав Гетьманцев у соцмережах.

У вересні обсяги розміщень ОВДП були найбільшими з початку року — залучено 72,4 млрд грн в еквіваленті у всіх валютах, що у 2,5 раза більше, ніж у серпні. Водночас платежі з погашення ОВДП у вересні становили 26,5 млрд грн.

Структура державного боргу на кінець вересня:

74,8% – борг у валюті (зовнішній + валютні ОВДП), 25,2% – борг у гривні (до війни 65,1% на 34,9%)

72% – зовнішній борг, 28% – внутрішній (до війни 61% та 39% відповідно)

58,4% – зовнішні офіційні позики (зокрема ЄС – 28,4%), 26,9% – ОВДП, 10,3% – єврооблігації (включно гарантовані державою), 4,4% – інша заборгованість.

У жовтні слід очікувати на продовження тенденції до помітного нарощування внутрішнього держборгу, прогнозує голова комітету. Він нагадує, що НБУ з 11 жовтня запровадив низку рішень, що стимулюють пожвавлення участі банків в аукціонах з розміщення ОВДП та відповідно до їхньої участі у фінансуванні дефіциту бюджету.

Також слід очікувати відновлення зростання зовнішнього держборгу через надання шостого траншу за програмою EFF на суму $1,1 млрд.