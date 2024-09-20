Госдолг Великобритании впервые с 1960-х достиг 100% ВВП
Государственный долг Великобритании впервые с 1960-х годов достиг отметки 100% внутреннего валового продукта. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщила Национальная статистическая служба Великобритании.
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Государственные заимствования британского правительства, покрывающие разницу между доходами казны и государственными расходами, в течение августа составили 13,7 млрд фунтов стерлингов, на 30% больше, чем за аналогичный месяц год назад.
Даррен Джонс, главный секретарь казначейства Великобритании, сказал, что эти цифры демонстрируют сложное состояние государственных финансов, доставшихся новому лейбористскому правительству от консерваторов.
"Когда мы пришли к власти, мы унаследовали экономику, которая не работала для трудовых людей. Сегодняшние данные свидетельствуют о самых высоких августовских заимствованиях за всю историю, не считая пандемии. Долг составляет 100% ВВП, это самый высокий уровень с 1960-х годов", – цитирует Джонса The Guardian.
- С 5 июля 2024 года премьер-министром Великобритании стал лидер Лейбористской партии Кир Стармер. До этого лейбористы 14 лет находились в оппозиции, а страной руководили представители Консервативной партии.