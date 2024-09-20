Держборг Великої Британії вперше з 1960-х сягнув 100% ВВП

Фото: Carlos Delgado, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Державний борг Великої Британії вперше з 1960-х років сягнув позначки 100% внутрішнього валового продукту. Про це у п'ятницю, 20 вересня, повідомила Національна статистична служба Великої Британії.

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Державні запозичення британського уряду, які покривають різницю між доходами скарбниці та державними витратами, протягом серпня становили 13,7 млрд фунтів стерлінгів, на 30% більше, ніж за аналогічний місяць рік тому.

Даррен Джонс, головний секретар казначейства Великої Британії, сказав, що ці цифри демонструють складний стан державних фінансів, які дісталися новому лейбористському уряду від консерваторів.

"Коли ми прийшли до влади, ми успадкували економіку, яка не працювала для трудового люду. Сьогоднішні дані свідчать про найвищі серпневі запозичення за всю історію, не рахуючи пандемії. Борг становить 100% ВВП, це найвищий рівень з 1960-х років", – цитує Джонса The Guardian.