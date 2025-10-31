"Профанація". Асоціація платіжних систем різко розкритикувала законопроєкт щодо дропів

Учасники ринку поставили під сумнів ефективність закону, який не передбачатиме відповідальності за організацію й участь у дропмережах

Фото: depositphotos.com

Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем ЄМА різко розкритикувала законопроєкт про реєстр дропів.

"Бачимо не рішучість, а інструкцію з цивілізованого співіснування зі злочинністю. Систему, що не бореться, а лише адмініструє. Це не лікування гангрени, а її щоденне вимірювання та опис у журналі. Результат передбачуваний – пацієнт помре. Але під наглядом "дуже стурбованих" лікарів", – йдеться в повідомленні ЄМА у Facebook.

Асоціація вважає, що реєстр буде "профанацією", якщо не визначити чіткі норми щодо кримінальної чи адміністративної відповідальності за організацію дропмереж, участь у такій діяльності та міскодинг.

ЄМА вважає, що закон повинен бути набагато жорсткішим: потрібно впровадити продаж SIM-карток лише ідентифікованим абонентам ("більшість дропсхем ламається саме на цьому"), встановити кримінальну відповідальність за організацію дроперських мереж та участь у них і надати банкам право блокувати рахунки, а не встановлювати ліміти.

"Нам [...] пропонують поставити ліміти на рівні середньої зарплати. Що це змінить? Абсолютно нічого. Це не зупинить дроповодів. Це змусить їх просто найняти більше дропів. Найняти нових – не проблема. Їхня рентабельність – 1000%", – йдеться в заяві.

Законопроєкт також створює серйозні ризики "міскодингу" – через те, що бізнеси мають змішані види діяльності, банки почнуть масово позначати і блокувати чесні підприємства, вважає ЄМА.

"АЗС кодується як "паливна станція", але 50% обороту – це магазин (кава, снеки, автохімія). Банк бачить операції з продуктами харчування – і що? Вносить до реєстру "підозрілих"? Аптеки – код "роздрібна торгівля фармацевтичними товарами", але вони масово продають косметику, дієтичні добавки, медичні вироби. Кожна така операція – формальна підстава для блокування", – йдеться в повідомленні.

ЄМА прогнозує, що закон у запропонованому вигляді ускладнить роботу для чесних підприємців і не ускладнить її зловмисникам.