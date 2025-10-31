"Профанация". Ассоциация платежных систем резко раскритиковала законопроект о дропах

Участники рынка поставили под сомнение эффективность закона, который не будет предусматривать ответственности за организацию и участие в дроп-сетях

Фото: depositphotos.com

Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА резко раскритиковала законопроект о реестре дропов.

"Видим не решительность, а инструкцию по цивилизованному сосуществованию с преступностью. Систему, которая не борется, а лишь администрирует. Это не лечение гангрены, а ее ежедневное измерение и описание в журнале. Результат предсказуем – пациент умрет. Но под наблюдением "очень обеспокоенных" врачей", – говорится в сообщении ЕМА в Facebook.

Ассоциация считает, что реестр будет "профанацией", если не определить четкие нормы об уголовной или административной ответственности за организацию дроп-сетей, участие в такой деятельности и мискодинг.

ЕМА считает, что закон должен быть намного жестче: нужно ввести продажу SIM-карт только идентифицированным абонентам ("большинство дроп-схем ломается именно на этом"), установить уголовную ответственность за организацию дропперских сетей и участие в них и предоставить банкам право блокировать счета, а не устанавливать лимиты.

"Нам [...] предлагают поставить лимиты на уровне средней зарплаты. Что это изменит? Абсолютно ничего. Это не остановит дроповодов. Это заставит их просто нанять больше дропов. Нанять новых – не проблема. Их рентабельность – 1000%", – говорится в заявлении.

Законопроект также создает серьезные риски "мискодинга" – из-за того, что бизнесы имеют смешанные виды деятельности, банки начнут массово помечать и блокировать честные предприятия, считает ЕМА.

"АЗС кодируется как "топливная станция", но 50% оборота – это магазин (кофе, снеки, автохимия). Банк видит операции с продуктами питания – и что? Вносит в реестр "подозрительных"? Аптеки – код "розничная торговля фармацевтическими товарами", но они массово продают косметику, диетические добавки, медицинские изделия. Каждая такая операция – формальное основание для блокировки", – говорится в сообщении.

ЕМА прогнозирует, что закон в предложенном виде усложнит работу для честных предпринимателей и не усложнит ее злоумышленникам.