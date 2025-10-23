Пишний виступив проти підвищення податку для банків: Це небезпечне рішення

Фото: НБУ

Голова Національного банку Андрій Пишний виступив проти підвищення податку на прибуток банків, яке вже пройшло перше читання у Верховній Раді.

"Ми не підтримуємо це рішення і вважаємо, що втретє застосування до банківської системи підвищеного рівня оподаткування прибутку, – а це по суті подвоєна ставка і це при тому, що банківська система сьогодні сплачує 25% податку, а решта платять 18%, – є небезпечним", – сказав Пишний на брифінгу в четвер.

За його словами, це рішення матиме негативні наслідки для фінансового сектору і не принесе тих грошей, на які розраховують у Верховній Раді.

"Воно не буде нести фіскальних очікувань, що зараз декларуються, але може мати обмеження на діяльність, може спровокувати потребу в докапіталізації державних банків, яка відбуватиметься з державного бюджету", – пояснив глава НБУ.

Пишний також нагадав про попередні обіцянки щодо тимчасовості підвищеного оподаткування.

"Коли вперше було застосовано екстраподаток, windfall tax, до банківської системи, Україна брала на себе зобов'язання, що це буде виняткова дія. Потім було друге застосування цього податку. Зараз ми спостерігаємо, що це відбувається втретє", – зазначив він.

"Це викликає запитання й тривоги у потенційних інвесторів", – підкреслив Пишний.

Голова податкового комітету Данило Гетманцев, який є ініціатором законопроєкту, наполягає на тому, що підвищення податку є справедливим, бо джерелом прибутку банківської системи зараз є не надання кредитів, а операції з депозитними сертифікатами Національного банку й ОВДП.

"У банківській системі у 2025 році прибуток є найбільшим за всю історію банківської системи України. Він у 2,3 раза більше, ніж у 2021 році. І якщо говорити про рентабельність банківського капіталу, в Україні він становить майже 40%. Для порівняння, в Європі середня рентабельність – 10,5%, у Румунії найбільша у Європі – 22,4%", – сказав він 21 жовтня, представляючи законопроєкт у парламенті.