Пышный выступил против повышения налога для банков: Это опасное решение

Фото: НБУ

Глава Национального банка Андрей Пышный выступил против повышения налога на прибыль банков, уже прошедшее первое чтение в Верховной Раде.

"Мы не поддерживаем это решение и считаем, что третий раз применение к банковской системе повышенного уровня налогообложения прибыли, – а это по сути удвоенная ставка, и это при том, что банковская система сегодня платит 25% налога, а остальные платят 18%, – является опасным", – сказал Пышный на брифинге в четверг.

По его словам, это решение будет давать негативные последствия для финансового сектора и не принесет тех денег, на которые рассчитывают в Верховной Раде.

"Оно не будет нести фискальных ожиданий, которые сейчас декларируются, но может иметь ограничения на деятельность, может спровоцировать потребность в докапитализации государственных банков, что будет происходить из государственного бюджета", – пояснил глава НБУ.

Пышный также напомнил о предыдущих обещаниях относительно временности повышенного налогообложения

"Когда впервые был применен экстраналог, windfall tax, к банковской системе, Украина брала на себя обязательства, что это будет исключительное действие. Затем было второе применение этого налога. Сейчас мы наблюдаем, что это происходит в третий раз", – отметил он.

"Это вызывает вопросы и тревоги у потенциальных инвесторов", – подчеркнул Пышный.

Глава налогового комитета Даниил Гетманцев, который является инициатором законопроекта, настаивает на том, что повышение налога является справедливым, так как источником прибыли банковской системы сейчас является не предоставление кредитов, а операции с депозитными сертификатами Национального банка и ОВГЗ.

"В банковской системе в 2025 году прибыль является крупнейшей за всю историю банковской системы Украины. Она в 2,3 раза больше, чем в 2021 году. И если говорить о рентабельности банковского капитала, в Украине он составляет почти 40%. Для сравнения, в Европе средняя рентабельность – 10,5%, в Румынии самая большая в Европе – 22,4%", – сказал он 21 октября, представляя законопроект в парламенте.