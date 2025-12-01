Началась вторая волна выплат "зимней тысячи": кто получит

Фото пресс-службы НБУ

Началась вторая волна выплат 1000 грн помощи по программе "Зимняя поддержка". Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

"На этот раз средства получат еще 2,5 млн украинцев, которые подали заявку через "Дію" 16 ноября, в том числе и родители, которые оформляют выплату на детей", – говорится в сообщении.

Общая сумма выплат второй волны – более 3 млрд грн.

В Кабмине напомнили, что в первой волне 1000 грн получили 1,8 млн граждан, которые получают пенсии и социальные пособия через Укрпошту, а также 1,7 млн пользователей приложения "Дія", которые подали заявки в первый день программы, 15 ноября.

"Украинцы уже начали тратить средства, чаще всего для оплаты коммунальных услуг, покупку книг и на благотворительность, и общая сумма этих расходов достигла 473 млн грн", – отметили в пресс-службе.

По состоянию на 1 декабря украинцы подали более 14 млн заявок: 11,4 млн – через "Дію" (из них 2,9 млн – на детей), еще почти 700 000 оформили в отделениях Укрпошты. В это количество также входят 1,8 млн получателей пенсий и выплат, добавили в Кабмине.

Подать заявки можно до 24 декабря.