Гетманцев: Даже не хочу говорить, что будет со страной без МВФ

Даниил Гетманцев (Фото: Украинский совет бизнеса)

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что у Украины нет альтернативы сотрудничеству с Международным валютным фондом.

"Дефицит финансирования 60 миллиардов [долларов] на два года – это реальность. Я даже не хочу говорить, что будет со страной без этих денег. Сотрудничество с МВФ является безальтернативным, потому что МВФ является якорем, который зацикливает на себе все другие программы. Поэтому Кабинет министров не может не учитывать позицию МВФ", – сказал он на форуме Украинского совета бизнеса в понедельник.

Он добавил, что в связи с этим все анонсированные в пресс-релизе МВФ непопулярные реформы будет инициировать именно Кабинет министров, который вел переговоры с МВФ.

"Никто еще не видел меморандума, включая меня. Так что эти законопроекты должен внести Минфин", – сказал депутат.

"Все, включая посылки, несмотря на то, что этот законопроект есть, все равно мы будем ожидать от Кабинета министров. Мы не будем мешать их творчеству до того момента, как оно попадет в комитет", – сказал Гетманцев.