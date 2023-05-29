Рада ухвалила закон, який дозволяє націоналізувати Сенс Банк

Верховна Рада у понеділок, 29 травня, ухвалила в цілому законопроєкт №9107-1, який дозволяє виводити з ринку системно важливі банки, якщо його акціонери перебувають під санкціями. Його підтримали 305 депутатів, повідомив Ярослав Железняк з Голосу.

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У редакції законопроєкту, підготовленій до повторного другого читання, передбачено зміни до перехідних положень закону про банки й банківську діяльність, які зобов'язують Національний банк України під час воєнного стану вивести з ринку системно важливий банк, якщо до нього чи до його власників застосовано санкції.

Зараз такий банк в Україні один – це Сенс Банк, контрольний пакет акцій якого контролюється росіянами Андрієм Косоговим, Михайлом Фрідманом та Петром Авеном.

Особам, до яких застосовано санкції, забороняється набувати чи збільшувати частку в українських банках.