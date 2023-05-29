Рада приняла закон, позволяющий национализировать Сенс Банк

Верховная Рада в понедельник, 29 мая, приняла в целом законопроект №9107-1, позволяющий выводить с рынка системно важные банки, если его акционеры находятся под санкциями. Его поддержали 305 депутатов, сообщил Ярослав Железняк из Голоса.

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В редакции законопроекта, подготовленной к повторному второму чтению, предусмотрены изменения в переходные положения закона о банках и банковской деятельности, которые обязывают Национальный банк Украины во время военного положения вывести с рынка системно важный банк, если к нему или его владельцам применены санкции.

Сейчас такой банк в Украине один – это Сенс Банк, контрольный пакет акций которого контролируется россиянами Андреем Косоговым, Михаилом Фридманом и Петром Авеном.

Лицам, к которым применены санкции, запрещается приобретать или увеличивать долю в украинских банках.