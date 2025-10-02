Трампу не дали негайно звільнити Лізу Кук із ФРС: Верховний суд проведе слухання

Ліза Кук (Фото: EPA / Ken Cedeno)

Верховний суд США заблокував безпрецедентну спробу президента Дональда Трампа звільнити членкиню ради керуючих Федеральної резервної системи Лізу Кук, пише Reuters.

Суд оголосив, що у січні проведе слухання по суті цього питання. До моменту розгляду справи Кук залишатиметься на своїй посаді й зможе взяти участь у найближчих засіданнях Федрезерву в жовтні та грудні, коли очікуються чергові рішення щодо відсоткових ставок.

Fox News вказує, що це несподіване рішення, бо досі Верховний суд майже завжди задовольняв екстрені запити адміністрації Трампа.

Трамп хоче звільнити Кук через шахрайство з іпотекою, яке нібито сталося до її призначення на посаду у 2022 році. За його словами, вона сфальсифікувала документи, щоб отримати вигідніші умови кредитування.

Кук категорично заперечує ці звинувачення і стверджує, що справжня причина її звільнення полягає в незгоді з її позицією щодо монетарної політики.

Адвокати Кук наполягають, що спроба Трампа звільнити її через кілька років після початку 14-річного терміну – це лише прикриття для призначення свого кандидата та забезпечення собі більшості в раді керуючих Федрезерву. Тобто справа має значення не лише для долі Кук, але й здатності центрального банку США опиратися політичному тиску Білого дому.

У грудні Верховний суд заслухає схожу справу про спробу Трампа звільнити Ребекку Слотер з Федеральної торгової комісії, і цей розгляд може дати сигнал про те, як суд вирішить справу Кук наступного місяця.